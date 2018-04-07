Алексич: «Все ожидали, что „Амкар“ должен был легко победить в Хабаровске»

Тренер «Амкара» Горан Алексич подвёл итоги матча со «СКА-Хабаровском» (2:0) в эфире клубного канала.

— Вроде бы 2:0, в большинстве провели большую часть второго тайма. Казалось, что все легко, действительно ли так было?

— Конечно, кажется, 2:0 — это легко, но вы сами видели. Перед этой игрой, учитывая, что перелет был очень долгим, нам было очень важно этот матч выиграть, давление было большое, но скажем так, все хорошо, что хорошо заканчивается. То есть, положительный счет, три очка, поднялись в турнирной таблице, все хорошо.

— Предыдущий матч с «Локомотивом» из-за красной карточки пропускал Дмитрий Белоруков . Он вернулся в строй, почему сегодня не он вышел, например? Почему такой выбор защиты? В то же время полузащита вышла в том же варианте, как и в игре с «Локомотивом».

— У Белорукова кроме карточки еще была и травма, он какое-то время не занимался. Последнюю неделю он приступил к тренировкам, поэтому считаем, что на данный момент Секу Конде был более физически готов к этой игре. остальные позиции были теми же. Положительный результат после «Локомотива», команда выиграла, мы не испытывали проблем, и они вышли на поле.

Еще хочу подчеркнуть такой момент, что мы находились в такой непростой ситуации. Учитывая, что до этих двух матчей мы находились в нижней части турнирной таблицы, после победы над «Локомотивом» мы приехали сюда, в Хабаровск, перелет очень долгий. Бывают матчи, когда хочется, чтобы команда играла хорошо, тем более, учитывая, что Хабаровск находится на последнем месте в турнирной таблице. Значит все ожидают, что мы должны приехать сюда и выиграть легко. На самом деле любая команда, и «СКА-Хабаровск» показал во многих играх, что он может играть не только на отбой. Последняя игра против «Ахмата» в Грозном показала, что команда бьется и хочет играть. Она тоже поменяла тренера и хотела выиграть на своем поле. Все это влияло на то, как прошел этот матч. У нас тоже большие ожидания, а на самом деле важен только результат игры. Он позволяет нам продолжать борьбу за сохранение статуса команды Премьер-лиги России. Результат был очень важным, команда и все игроки показали свой максимум. Выезд очень тяжелый, и все не так просто. Все ошибки мы будем анализировать, что, как и где. Но еще раз хочу поздравить ребят с набранными очками. Вы сами знаете, что они очень важны