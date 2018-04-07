Клопп — о ничьей с «Эвертоном»: «Доволен ли я результатом? Абсолютно»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 33-го тура АПЛ против «Эвертона», завершившегося вничью (0:0).

"Доволен ли я результатом? Абсолютно. Около 60 минут мы контролировали игру, а затем в дело пошли эмоции. В такие моменты стоит лучше контролировать ситуацию, но нам этого не удалось. В конце матча около наших ворот было два опасных момента, так что я удовлетворен результатом.

Мы не пропустили, хорошо сыграли в обороне, но в последние 20 минут не смогли показать свой футбол. Это очень важный результат, еще одно очко на выезде, не самый долгий путь домой, так что теперь можно полностью сосредоточиться на следующем матче", — цитирует Клоппа BBC.