Эллардайс: «Можем сетовать на неудачу, мы вынудили „Ливерпуль“ играть под давлением»

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс подвел итоги матча 33-го тура АПЛ против «Ливерпуля», завершившегося вничью (0:0).

"Когда ты настолько хорошо проводишь концовку и вынуждаешь «Ливерпуль» играть под давлением, можно сетовать на неудачу. Некоторое время мы очень легко дарили им мячи, но во втором тайме стали действовать гораздо лучше.