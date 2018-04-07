Эллардайс: «Можем сетовать на неудачу, мы вынудили „Ливерпуль“ играть под давлением» 

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс подвел итоги матча 33-го тура АПЛ против «Ливерпуля», завершившегося вничью (0:0).
"Когда ты настолько хорошо проводишь концовку и вынуждаешь «Ливерпуль» играть под давлением, можно сетовать на неудачу. Некоторое время мы очень легко дарили им мячи, но во втором тайме стали действовать гораздо лучше.
Замена Уэйна Руни на 57-й минуте? Нам нужны были свежие ноги, чтобы доминировать в концовке матча. Может он и был разочарован заменой в мерсисайдском дерби, но здесь я принимаю решения. Думаю, мы поступили правильно, проведя эту замену, у нас прибавилось шансов в атаке", — цитирует Эллардайса ВВС.