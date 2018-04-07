Евгений Конюхов: Разница между «Спартаком» и «Спартаком-2» большая, это разные команды

— Мы обменялись забитыми мячами, после чего больше стали играть на атаку и совершенно перестали держать мяч. Что «Спартак-2», что мы.

— Вроде как нелепость. Неплохой проход у них был, удар, — приводит слова Конюхова Rusfootball.Info. — Может быть, не совсем хорошо сыграл я и в итоге пропустили. Пришлось перестраиваться и идти забивать.

— В такую погоду насколько тяжело вратарю играть?

— Это нормальная погода.

— Почувствовали разницу, играя со «Спартаком» и со «Спартаком-2»? Тогда было 16 тысяч болельщиков, сегодня в 8 раз меньше.

— Конечно, это очень большая разница. Это разные команды, просто названия одинаковые.

— Чего ожидать от предстоящего матча с «Балтикой» в Калининграде на открытии стадиона?

— Борьбы, неуступчивости с нашей стороны. Простых игр на самом деле не будет. Всегда приятно играть одним из первых на стадионах, где будет проходить чемпионат мира.