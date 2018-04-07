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Евгений Конюхов: Разница между «Спартаком» и «Спартаком-2» большая, это разные команды
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Евгений Конюхов: Разница между «Спартаком» и «Спартаком-2» большая, это разные команды 

Советский спорт 22 минуты назад
— Мы обменялись забитыми мячами, после чего больше стали играть на атаку и совершенно перестали держать мяч. Что «Спартак-2», что мы.
— Гол "Спартака" — это что было?
— Вроде как нелепость. Неплохой проход у них был, удар, — приводит слова Конюхова Rusfootball.Info. — Может быть, не совсем хорошо сыграл я и в итоге пропустили. Пришлось перестраиваться и идти забивать.
— В такую погоду насколько тяжело вратарю играть?
— Это нормальная погода.
— Почувствовали разницу, играя со «Спартаком» и со «Спартаком-2»? Тогда было 16 тысяч болельщиков, сегодня в 8 раз меньше.
— Конечно, это очень большая разница. Это разные команды, просто названия одинаковые.
— Чего ожидать от предстоящего матча с «Балтикой» в Калининграде на открытии стадиона?
— Борьбы, неуступчивости с нашей стороны. Простых игр на самом деле не будет. Всегда приятно играть одним из первых на стадионах, где будет проходить чемпионат мира.
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