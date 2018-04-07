Ещё
«Текстильщик» и «Локомотив-Казанка» потеряли очки, «Чертаново» лидирует с 5-очковым отрывом
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Текстильщик» и «Локомотив-Казанка» потеряли очки, «Чертаново» лидирует с 5-очковым отрывом 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Текстильщик» сыграл вничью с петербургским «Динамо-2» в матче 18-го тура группы «Запад» ПФЛ. В другой встрече «Локомотив-Казанка» уступил «Пскову-747». Неудачи ивановского и московского клуба сыграли на руку «Чертаново», которое проведет свой матч завтра. Клуб занимает первое место в таблице, опережая «Текстильщик» на 5 очков (по потерянным — на 8).
Первенство России
Группа «Запад»
18-й тур  "Коломна" — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 3:2 (2:0)
Голы: Гиголаев, 25 (1:0). Джигкаев, 42 — с пенальти (2:0). Коробов, 58 (2:1). Герасимов, 65 (2:2). Турченков, 78 (3:2).
Нереализованный пенальти: Джигкаев, 86  "Торпедо" (Владимир) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 0:2 (0:2)
Голы: Орлов, 14 (0:1). Белевитин, 16 (0:2).
"Псков-747" (Псков) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 2:1 (2:1)
Голы: Сакадеев, 14 (1:0). Галаджан, 27 (1:1). Шишаев, 45 (2:1).
"Текстильщик" (Иваново) — «Динамо-2» (Санкт-Петербург) — 2:2 (1:1)
Голы: Рябоконь, 15 (0:1). Чибиров, 38 (1:1). Горюшкин, 46 (2:1). Иванов, 69 (2:2).
Спорт-Экспресс: последние новости
"Зенит" - "Краснодар": Шатов расплакался на скамейке запасных "Рязань" победила "Химик" и сократила отставание от "Арарата" РФПЛ. 25-й тур. "Зенит" дома проиграл "Краснодару"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
«Краснодар» на выезде обыграл «Зенит»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Глушаков получил подарок от Буффона
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение