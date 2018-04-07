«Текстильщик» и «Локомотив-Казанка» потеряли очки, «Чертаново» лидирует с 5-очковым отрывом

«Текстильщик» сыграл вничью с петербургским «Динамо-2» в матче 18-го тура группы «Запад» ПФЛ. В другой встрече «Локомотив-Казанка» уступил «Пскову-747». Неудачи ивановского и московского клуба сыграли на руку «Чертаново», которое проведет свой матч завтра. Клуб занимает первое место в таблице, опережая «Текстильщик» на 5 очков (по потерянным — на 8).

Первенство России

Группа «Запад»

18-й тур "Коломна" — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 3:2 (2:0)

Голы: Гиголаев, 25 (1:0). Джигкаев, 42 — с пенальти (2:0). Коробов, 58 (2:1). Герасимов, 65 (2:2). Турченков, 78 (3:2).

Нереализованный пенальти: Джигкаев, 86 "Торпедо" (Владимир) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 0:2 (0:2)

Голы: Орлов, 14 (0:1). Белевитин, 16 (0:2).

"Псков-747" (Псков) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 2:1 (2:1)

Голы: Сакадеев, 14 (1:0). Галаджан, 27 (1:1). Шишаев, 45 (2:1).

"Текстильщик" (Иваново) — «Динамо-2» (Санкт-Петербург) — 2:2 (1:1)

Голы: Рябоконь, 15 (0:1). Чибиров, 38 (1:1). Горюшкин, 46 (2:1). Иванов, 69 (2:2).