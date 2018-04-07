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До стадиона «Самара— Арена» будут ходить 8 городских маршрутов
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До стадиона «Самара— Арена» будут ходить 8 городских маршрутов 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Перевозчику предстоит организовать работу 7-ми автобусных и 1-го трамвайного маршрута. Общественный транспорт поедет от парковок на въезде в город — к ФАН-зоне на площади Куйбышева, и от аэропорта и железнодорожного вокзала — к стадиону «Самара-Арена». Документы на тендер принимают до 27 апреля.
А 28 апреля планируют запустить первые рейсы. Ожидается, что в этот день на стадионе «Самара-Арена» пройдет тестовый матч «Крыльев Советов» и воронежского «Факела».6 мая у «Крыльев» намечен товарищеский матч с «Кубанью».
Новый трамвайный маршрут будет организован от железнодорожного вокзала до стадиона. По предварительным данным. курсировать новый трамвай начнёт в конце апреля.
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