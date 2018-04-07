Ещё
Конте: «Я предсказывал трудности „Челси“ в этом сезоне»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конте: «Я предсказывал трудности „Челси“ в этом сезоне» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что сложности «синих» в текущем сезоне были предсказуемыми для него.
"Я предсказывал, что в этом сезоне мне придется очень сложно. Я предсказывал эти трудности, однако мы должны смотреть проблемам в лицо и проявить огромное желание исправить их. Я знаю только один способ — упорно трудиться", — цитирует Конте Goal.
Команда Антонио Конте занимает пятое место в АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 8 очков. В 33-м туре «Челси» примет на «Стэмфорд Бридж» «Вест Хэм».
Евро-футбол.Ру: последние новости
Шатов расплакался на скамейке запасных во время матча "Зенит" - "Краснодар" "Рома" - "Фиорентина": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 "Милан" интересуется Берарди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
«Краснодар» на выезде обыграл «Зенит»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Глушаков получил подарок от Буффона
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение