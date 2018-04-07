Конте: «Я предсказывал трудности „Челси“ в этом сезоне»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что сложности «синих» в текущем сезоне были предсказуемыми для него.

"Я предсказывал, что в этом сезоне мне придется очень сложно. Я предсказывал эти трудности, однако мы должны смотреть проблемам в лицо и проявить огромное желание исправить их. Я знаю только один способ — упорно трудиться", — цитирует Конте Goal.

Команда Антонио Конте занимает пятое место в АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 8 очков. В 33-м туре «Челси» примет на «Стэмфорд Бридж» «Вест Хэм».