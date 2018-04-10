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Форвард «Ромы» Шик сыграет с первых минут в ответном матче ЛЧ с «Барселоной»
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Форвард «Ромы» Шик сыграет с первых минут в ответном матче ЛЧ с «Барселоной» 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Ромы» Патрик Шик выйдет в стартовом составе команды в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Первый матч команд в Барселоне завершился со счетом 4:1 в пользу каталонцев. Ответная игра состоится во вторник в Риме и начнется в 21:45 мск.
Стартовый состав «Ромы» на ответную встречу с «Барселоной» выглядит следующим образом: Алиссон (вратарь), Раджа Наингголан, Жуан Жезус, Кевин Стротман, Эдин Джеко, Александар Коларов, Шик, Даниэле Де Росси (капитан), Федерико Фасио, Алессандро Флоренци, Костас Манолас.
"Барселона" выйдет на поле в следующем составе: Марк-Андре тер Штеген (вратарь), Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (капитан), Жорди Альба, Серхи Роберто, Самюэль Юмтити, Луис Суарес, Лионель Месси.
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