Форвард «Ромы» Шик сыграет с первых минут в ответном матче ЛЧ с «Барселоной»

Нападающий «Ромы» Патрик Шик выйдет в стартовом составе команды в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Первый матч команд в Барселоне завершился со счетом 4:1 в пользу каталонцев. Ответная игра состоится во вторник в Риме и начнется в 21:45 мск.