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Прогноз «Фонбет»: в матче «Рома» — «Барселона» будет меньше четырех голов
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Прогноз «Фонбет»: в матче «Рома» — «Барселона» будет меньше четырех голов 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Soccer News
10 апреля «Рома» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов на своем поле сыграет с «Барселоной». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В первой игре победили каталонцы, 4:1.
КТО ПОБЕДИТ?
Букмекеры "Фонбет" уверены в том, что во второй встрече победит «Барселона». На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.62, на победу «Ромы» — с коэффициентом 5.05, на ничью — с коэффициентом 4.20.
Игроки согласны с таким прогнозом — 95% клиентов «Фонбет» поставили на «Барселону», 3% — на Рому и 2% — на ничью.
СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?
"Фонбет" считает, в матче будет забито меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить за 1.65, на тотал больше 3,5 — за 2.25.
Мнения игроков разделились: 51% клиентов «Фонбет» поставил на ТМ 3,5, 49% — на ТБ 3,5.
НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?
Самой популярной стала ставка на победу «Барселоны» — ее выбрали 83% игроков. 7% клиентов поставили на победу каталонцев с форой (-1), 5% — на то, что команда Эрнесто Вальверде не проиграет. 3% игроков предпочли тотал меньше 3,5 и всего 2% клиентов «Фонбет» сделали ставку на тотал больше 3,5.
А СКОЛЬКО СТАВЯТ?
Самая крупная ставка — на победу каталонцев. Она входит в экспресс на сумму 85 000 рублей. В среднем на матч «Ромы» и «Барселоны» ставят 573 рубля.
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