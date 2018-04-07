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Газон на казанском стадионе ЧМ-2018 по футболу будет готов к 1 мая
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Газон на казанском стадионе ЧМ-2018 по футболу будет готов к 1 мая 

RT на русском 1 час назад
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по делам молодёжи и спорта Татарстана Владимира Леонова.
«У нас есть еще несколько недель для того, чтобы его подготовить полностью, чтобы он соответствовал всем показателям», — отметил Леонов.
Он добавил, что к состоянию газона за «Казань-Арене» ранее были определённые вопросы, так как погодные условия не позволили подготовить поле в должной мере.
Тестовый матч на арене состоится 6 или 7 мая. Это будет встреча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Рубином» и «Уфой».
Ранее сообщалось, что болельщик из Египта отправился в Россию на ЧМ-2018 по футболу на велосипеде.
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