Газон на казанском стадионе ЧМ-2018 по футболу будет готов к 1 мая

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по делам молодёжи и спорта Татарстана Владимира Леонова.

«У нас есть еще несколько недель для того, чтобы его подготовить полностью, чтобы он соответствовал всем показателям», — отметил Леонов.

Он добавил, что к состоянию газона за «Казань-Арене» ранее были определённые вопросы, так как погодные условия не позволили подготовить поле в должной мере.

Тестовый матч на арене состоится 6 или 7 мая. Это будет встреча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Рубином» и «Уфой».

Ранее сообщалось, что болельщик из Египта отправился в Россию на ЧМ-2018 по футболу на велосипеде.