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Анастасия Кузьмина: «Вопрос о продолжении карьеры еще открыт»
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Анастасия Кузьмина: «Вопрос о продолжении карьеры еще открыт» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заявила, что пока еще не приняла решения о своем будущем. По словам 33-летней Кузьминой, это тяжелый вопрос, и ей еще предстоит решить, что для нее важнее: оставаться спортсменкой или быть только мамой.
— Этот вопрос очень сложный и пока он по-прежнему открыт, — цитирует «Тюменская арена» Кузьмину. — Усталость после сезона накопилась большая. Мне еще предстоит решить, что для меня важнее: оставаться спортсменкой или быть только мамой. Нужно подождать, когда решение будет принято на сто процентов.
Трехкратная олимпийская чемпионка Кузьмина в минувшем сезоне заняла второе место в общем зачете Кубка мира, в последней гонке уступив Кайсе Мякяряйнен из Финляндии.
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