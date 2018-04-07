Вернидуб готов отпустить Лунина в Европу

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб согласен на трансфер голкипера Андрея Лунина​ в зарубежный топ-чемпионат. При этом специалист подчеркнул, что 19-летнего вратаря, скорее всего, ждет скамейка запасных. Ранее сообщалось об интересе к украинскому футболисту со стороны «Ювентуса» и «Интера».

— Показалось, что Лунин мыслями уже в Италии? Отпустите уже этого молодого пацана, — передает sport.ua слова Вернидуба. — Прихватили его, и все пишите, пишите. Ведь сами же знаете, как можно поехать в Европу и просто просидеть там пару лет на скамейке запасных. Швед​ где был? В Испании? И что, много он там наиграл? А ведь сделали из него суперзвезду. Сейчас он в «Карпатах» еле-еле играет…

Лунину я посоветовал вообще отказаться от общения с прессой. Тогда он, может, чего-то добьется. Чем меньше внимания со стороны прессы, тем лучше.

Катавасия вокруг Лунина тянется с зимы! В какой только клуб его не отправляют. Такое впечатление, что половина мира за ним бегает. Давайте немного притормозим с этой темой. Придет лето — разберемся. Я как тренер стараюсь не влазить в эти дела. Лишь повторюсь: при достойном предложении никто не собирается Лунина держать. Вы хоть раз видели, чтобы в «Заре» передержали кого-то? Мы же не «Динамо» и не «Шахтер», чтобы позволять себе держать футболиста до 28-ми лет. Мы — скромный клуб, стараемся, как можем, выживать за счет себя.