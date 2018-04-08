Хет-трик Дибалы, дубль Погба. Обзор дня. 7 апреля 2018 года

«Бавария» выиграл чемпионат досрочно, «Сити» проиграл манчестерское дерби, ведя в счёте 2:0, «Зенит» уступил дома — главные события дня.

Галактионов ушёл в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что главный тренер команды Михаил Галактионов после гостевого поражения от «Рубина» (2:3) в матче 25-го тура РФПЛ решил уйти в отставку. «После матча 25-го тура с „Рубином“ главный тренер нашей команды Михаил Галактионов попросил об отставке. Несмотря на невпечатляющие результаты в весенней части сезона, на данном этапе клуб не планировал расстаться со специалистом, которому не так давно предложил длительный контракт. С другой стороны, понять Михаила Михайловича тоже можно. В ситуации, когда нет результата, это оказывает определённое внутреннее давление на тренера.

После прилёта команды домой из Казани, выслушав и пообщавшись с Михаилом Михайловичем, я принял отставку. Убежден, что Галактионова ждёт большая тренерская карьера, которая только начинается. Он хорошо обученный, грамотный специалист, но на сегодня судьба распорядилась так. Мы расстаёмся друзьями и будем переживать: мы за него, он за клуб. Благодарен Михаилу Михайловичу за проделанную работу, желаю ему всего наилучшего в личной жизни и в карьере!» — приводит слова Даудова пресс-служба «Ахмата».

Дубль Горбатенко принёс тульскому «Арсеналу» победу над «Уфой»

«Арсенал» одержал победу над «Уфой» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На второй минуте Игорь Горбатенко разогнал атаку и сыграл налево на Эванса Кангва, а затем открылся на его прострел и из-под соперника пробил под перекладину. На 16-й минуте Михаил Левашов в игре на выходе из ворот отразил опасную подачу Дмитрия Сысуева , но мяч достался Дмитрию Стоцкому, который со второй попытки послал его под перекладину. На 72-й минуте Кирилл Комбаров сыграл на Горбатенко, который сразу же точно выстрелил из-за пределов штрафной в правую девятку.

«Краснодар» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге благодаря голу на 88-й минуте

Манчини : нуждаюсь в том, чтобы руководство советовалось со мной о трансферах

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарии после матча с «Краснодаром» (1:2) в 25-м туре РФПЛ. «Я работаю с людьми, которые берут игроков, которые мне нужны. Я не работаю с людьми, которые берут трёх-четырёх футболистов, которых я не просил. Прошу одного игрока, а мне привозят другого. Нуждаюсь в том, чтобы руководство клуба советовалось со мной, прежде чем взять футболистов», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева

Добавим, по ходу пресс-конференции Манчини отказался от услуг клубного переводчика, перешёл на английский язык и попросил журналистов перевести его речь.

Дубль Азмуна помог «Рубину» одержать волевую победу над «Ахматом»

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал на своём поле «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2. Гости вышли вперёд в счёте уже на первой минуте матча после точного удара Магомеда Митришева . Казанцам удалось переломить ситуацию во втором тайме. Дубль на свой счёт записал иранский форвард Сердар Азмун, а ещё один гол забил Ивелин Попов . В концовке Митришев оформил дубль, однако сравнять счёт в оставшееся время грозненцы уже не успели.

«Бавария» в шестой раз подряд выиграла чемпионат Германии

«Бавария» одержала победу над «Аугсбургом» в гостевом поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Таким образом, мюнхенский клуб досрочно оформил шестой подряд титул чемпиона страны. За пять туров до конца турнира «Бавария» набрала 72 очка. На втором месте — «Шальке-04» (52).

Хет-трик Дибалы принёс победу «Ювентусу» в матче с «Беневенто»

«Ювентус» победил «Беневенто» в матче 31-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Автором первого гола стал нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, отличившийся на 16-й минуте. В середине первого тайма хозяева сравняли счёт благодаря точному удару Шейка Диабате. Дибала вновь вывел туринский клуб вперёд, реализовав пенальти в добавленное время. На 51-й минуте поединка Диабате во второй раз сравнял счёт. Дибала оформил хет-трик в середине второго тайма, реализовав ещё один пенальти. Точку в матче поставил полузащитник гостей Дуглас Коста

«СКА-Хабаровск» проиграл «Амкару» в первом матче под руководством Сергея Передни