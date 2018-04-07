Хет-трик Дибалы принёс победу «Ювентусу» в матче с «Беневенто»

«Ювентус» победил «Беневенто» в поединке 31-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Беневенто на стадионе «Чиро Вигорито» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, отличившийся на 16-й минуте. В середине первого тайма хозяева сравняли счёт благодаря точному удару Шейка Диабате. Дибала вновь вывел туринский клуб вперёд, реализовав пенальти в добавленное время.

На 51-й минуте поединка Диабате во второй раз сравнял счёт. Дибала оформил хет-трик в середине второго тайма, реализовав ещё один пенальти. Точку в матче поставил полузащитник гостей Дуглас Коста

«Ювентус» с 81 очком занимает первое место в турнирной таблице итальянского первенства. «Беневенто» (13) располагается на последней строчке.