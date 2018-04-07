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К. Комбаров: тульский «Арсенал» предпочитает играть в футбол, а не в навал
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К. Комбаров: тульский «Арсенал» предпочитает играть в футбол, а не в навал 

Чемпионат.com 8 часов назад
Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в домашнем матче 25-го тура РФПЛ.
«Первые двадцать пять минут матча у нас не задались, действия были сумбурными. Старались играть на Артёма Дзюбу, но не было подбора. Всё же мы предпочитаем играть в футбол, а не в навал. Так что по ходу перестроили свою игру, стали больше контролировать мяч, в следствие чего перехватили инициативу.
Второй гол Игоря Горбатенко получился очень красивым. Мы пошли в атаку, Хагуш отдал мне передачу с правого фланга, я покатил мяч вдоль штрафной Горбатенко, и тот пробил. Выстрел был пушечным. Игорь попал туда, куда надо. Хочу поздравить его с дублем, и болельщиков всего города с победой.
Для нас этот матч был принципиально важным, можно сказать, что боролись шесть очков. Мы сильно устали, вся команда выложилась на все 100 процентов так, что сил не было обсуждать и делать выводы по игре в раздевалке. Думаю, что на неделе сядем, обсудим и разберём всё ещё раз. Мы и дальше продолжим стремиться показывать хороший результат», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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