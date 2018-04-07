К. Комбаров: тульский «Арсенал» предпочитает играть в футбол, а не в навал

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в домашнем матче 25-го тура РФПЛ.

«Первые двадцать пять минут матча у нас не задались, действия были сумбурными. Старались играть на Артёма Дзюбу, но не было подбора. Всё же мы предпочитаем играть в футбол, а не в навал. Так что по ходу перестроили свою игру, стали больше контролировать мяч, в следствие чего перехватили инициативу.

Второй гол Игоря Горбатенко получился очень красивым. Мы пошли в атаку, Хагуш отдал мне передачу с правого фланга, я покатил мяч вдоль штрафной Горбатенко, и тот пробил. Выстрел был пушечным. Игорь попал туда, куда надо. Хочу поздравить его с дублем, и болельщиков всего города с победой.