«Реал Сосьедад» хочет переманить Бенитеса

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в Испанию. Как сообщает Marca, экс-тренер "Реала" и «Валенсии» может возглавить «Реал Сосьедад». Ранее клуб из Сан-Себастьяна безуспешно пытался договориться с тренером «Эйбара» Хосе Луисом Мендилибаром.

"Ньюкасл" хочет сохранить в команде 57-летнего специалиста, который спас «сорок» от вылета. Однако Бенитес не раз жаловался на работу клуба на трансферном рынке.

"Реал Сосьедад" в марте уволил с поста главного тренера Эусебио Сакристана, он занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.