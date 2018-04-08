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«Реал Сосьедад» хочет переманить Бенитеса
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«Реал Сосьедад» хочет переманить Бенитеса 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в Испанию. Как сообщает Marca, экс-тренер "Реала" и «Валенсии» может возглавить «Реал Сосьедад». Ранее клуб из Сан-Себастьяна безуспешно пытался договориться с тренером «Эйбара» Хосе Луисом Мендилибаром.
"Ньюкасл" хочет сохранить в команде 57-летнего специалиста, который спас «сорок» от вылета. Однако Бенитес не раз жаловался на работу клуба на трансферном рынке.
"Реал Сосьедад" в марте уволил с поста главного тренера Эусебио Сакристана, он занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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