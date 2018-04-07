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Хет-трик Дибалы помогает «Ювентусу» одержать тяжелую победу над «Беневенто»
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Хет-трик Дибалы помогает «Ювентусу» одержать тяжелую победу над «Беневенто» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 31-го тура итальянской Серии А «Ювентус» обыграл «Беневенто».
"Беневенто" — «Ювентус» 2:4  Голы: Дибала, 16 — 0:1, Диабате, 24 — 1:1, Дибала (пен), 45 — 1:2, Диабате, 51 — 2:2, Дибала (пен), 74 — 2:3, Дуглас Коста, 82 — 2:4  "Беневенто": Пуджони, Гимсити, Венути, Санья, Тошка, Виола, Сандро (Дель Пинто, 81), Гильерме, Джуричич, Диабате (Йеммелло, 70), Бриньола (Катальди, 62).
"Ювентус": Шченсны, Бенатия, Алекс Сандро, Лихтштайнер, Ругани, Куадрадо (Дуглас Коста, 58), Маркизио (Игуаин, 63), Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич (Хедира, 78).
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