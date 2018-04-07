Руководство «Казань-Арены» разработает новую концепцию организации матчей к сезону-2018/19

КАЗАНЬ, 7 апреля. / ТАСС /. Власти Татарстана, руководство ФК «Рубин» и стадиона «Казань-Арены» к сезону-2018/19 разработают новую систему организации матчей. Об этом сообщил журналистам в субботу министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов.

"С «Казань-Ареной», вместе с клубом мы договорились, здесь, в принципе, не так много матчей осталось. Потом мы садимся, вступаем в переговоры, и к новому сезону подходим с другой концепцией, другой стратегией (организацией матчей — прим. ТАСС)", — сказал он.

По словам генерального директора «Казань-Арены» Радика Миннахметова, сейчас «есть вопросы и к стадиону, и к ФК „Рубин“. „Но я думаю, что к тестовому матчу мы какие-то вещи уже сделаем, улучшимся. Ну и к началу нового сезона, я думаю, будет стратегически новое решение принято“, — отметил он.

17 марта на „Казань-Арене“ прошла встреча 23-го тура чемпионата страны между московским »Спартаком" и казанским «Рубином». Матч вызвал недовольство болельщиков московского клуба из-за медленного осмотра, в результате чего не все смогли попасть на трибуны к стартовому свистку. Позже Российская футбольная премьер-лига извинилась перед болельщиками за неудобства на матче, но в то же время попросила их в будущем приходить на стадион заблаговременно.

В Казани пройдут матчи группового этапа ЧМ-2018 Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Южная Корея — Германия (27 июня). Также город примет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

Тестовый матч перед чемпионатом мира на «Казань-Арене» планируется провести 6 мая, это будет матч РФПЛ «Рубин» — «Уфа».