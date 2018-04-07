Алеся Кафельникова демонстрирует аппетитные формы и длинные ноги в бикини 

Фигуру Алеси можно столько угодно критиковать, но от этого она не становится хуже. 19-летняя модель является обладательницей пышной груди, тонкой талии и бесконечных ног. И худоба, в которой многие обвиняют Кафельникову, ей очень идет. Сейчас Алеся отдыхает на жарком курорте. В геолокации модель не отметила место, зато она щедро делится своими пляжными фото в бикини. Ты только посмотри на ее формы. Вот Кафельникова позирует на фоне местных красот.... а вот качается на качелях в тени деревьев.
Как тебе фигура Алеси, идеальная же?
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Фото:Instagram