Ещё
Алеся Кафельникова демонстрирует аппетитные формы и длинные ноги в бикини
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алеся Кафельникова демонстрирует аппетитные формы и длинные ноги в бикини 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Фигуру Алеси можно столько угодно критиковать, но от этого она не становится хуже. 19-летняя модель является обладательницей пышной груди, тонкой талии и бесконечных ног. И худоба, в которой многие обвиняют Кафельникову, ей очень идет. Сейчас Алеся отдыхает на жарком курорте. В геолокации модель не отметила место, зато она щедро делится своими пляжными фото в бикини. Ты только посмотри на ее формы. Вот Кафельникова позирует на фоне местных красот.... а вот качается на качелях в тени деревьев.
Как тебе фигура Алеси, идеальная же?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Как избавиться от целлюлита: техника медового массажа «Юная российская красавица — 2018»: имена победительниц и подробности конкурса красоты Львенок? Дмитрий Тарасов рассказал, когда у них с Анастасией Костенко родится ребенок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
«Краснодар» на выезде обыграл «Зенит»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Глушаков получил подарок от Буффона
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение