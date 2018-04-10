Блатт: «Дарушшафака» оставалась сконцентрированной в защите и смогла победить 

Главный тренер «Дарушшафаки» Дэвид Блатт прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» в первом финальном матче Еврокубка, отметив удачную игру подопечных в обороне.
«Как и ожидалось игра финальной серии оказалась очень серьёзной. Иногда игра была нервной, иногда неожиданной, но она была высокого уровня. Я испытываю большое уважение к «Локомотиву» Мы постарались сделать всё, чтобы выиграть эту игру, которая могла обернуться иначе.
В ней присутствовали моменты, которые и не понравились. Например, игра на чужом щите. «Локомотив» сыграл на подборах в атаке лучше, чем мы, также оставляла желать лучшего реализация штрафных. То же касается трёхочковых. Но мы оставались сконцентрированными на игре в защите, и, благодаря этому удалось победить. Сейчас пришло время думать о второй игре. Мне всегда приятно возвращаться в Россию, возможно, благодаря этому мне удалось сегодня так провести игру", — передаёт слова Блатта корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.