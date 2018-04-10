Блатт: «Дарушшафака» оставалась сконцентрированной в защите и смогла победить

Главный тренер «Дарушшафаки» Дэвид Блатт прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» в первом финальном матче Еврокубка, отметив удачную игру подопечных в обороне.

«Как и ожидалось игра финальной серии оказалась очень серьёзной. Иногда игра была нервной, иногда неожиданной, но она была высокого уровня. Я испытываю большое уважение к «Локомотиву» Мы постарались сделать всё, чтобы выиграть эту игру, которая могла обернуться иначе.