Дэвид Блатт — о первом матче финала Еврокубка с «Локо»

Заслуженный тренер России нанёс «Локо» первое поражение в сезоне и сказал, что чувствовал себя в нашей стране как дома.

«Дарушшафака» под руководством Дэвида Блатта спасла матч с «Локомотивом» на последних секундах и нанесла краснодарцам первое поражение в сезоне Еврокубка. После игры Блатт отметил, что это в первую очередь заслуга игроков, а не тренера, и признался, что для него эта игра была как домашняя. — Это была одна из тех игр, которые ждёшь от финальной серии, — сказал Блатт. — Обе команды боролись до последнего, иногда действовали нервно и непредсказуемо, а иногда показывали, насколько велик уровень индивидуального мастерства исполнителей и командной игры. Испытываю к «Локомотиву» искреннее уважение, команда проводит фантастический сезон. Нам приходилось делать всё, чтобы просто оставаться в игре и сколько-нибудь рассчитывать на победу. Но игра могла обернуться и по-другому, мы во многих моментах не показывали то, что мне бы хотелось видеть. Например, подборы в нападении мы провалили, не показали хороший процент при пробитии штрафных бросков, смазали много дальних бросков. В играх вроде этой нам такие провалы могут аукнуться. Но мы остались в игре благодаря защите и в итоге победили, что не может не радовать. Теперь первая игра закончена, и все наши мысли будут о домашнем матче, в котором нам так же нужна будет победа.

— Вы проиграли первую половину, какое было настроение в раздевалке? — Я просто обратил внимание на некоторые элементы, которые были решающими и в которых мы не показывали ту игру, которую могли. На тех же подборах в защите, в ситуациях, когда заканчивалось время на атаку. Привёл игрокам два-три конкретных примера из первой половины. Но вместе с этим я сказал парням, что даже при всех этих недостатках мы проигрывали всего четыре очка, и это именно та игра, которая нам нужна. Дело в том, что основная ответственность ложится на плечи домашней команды, и мы это понимали и рассчитывали на то, что в конце концов соперник сломается под этим грузом. Да, нам потребовалась та трёха Уилбекина, и мы с такой же лёгкостью могли бы и проиграть. Нужно помнить об этом.

— Что вы сказали команде в последнем тайм-ауте в основное время? — Если я вам скажу, что сказал тогда, то больше не смогу провернуть это (смеётся). Но вообще, если честно, я говорил, что нам нужен будет чистый перехват. Потому что в любом другом случае между нами и «Локо» было бы расстояние в две атаки, и у нас бы тогда не было шансов. Поэтому мы нацеливались на перехват и в итоге сделали его. Надо отдать должное Сэнт-Роосу и Уилбекину, они в сложной ситуации, в условиях нехватки времени, сориентировались выше всяких похвал и спасли нас в основное время.

— Когда вы работали в России, про ваши концовки говорили «магия Блатта». В этот раз опять была она? — Нет-нет, это не моя магия. Это всё игроки. Тренер может делать что угодно, нарисовать какую угодно комбинацию, сказать любые слова. Но в конце концов на паркете всё делают игроки, никто не помнит о тренере. — Вы серьёзно так думаете? — Ладно, в России помнят (смеётся). Кстати, могу сказать, что для меня это была не выездная игра, а домашняя. По целому ряду очевидных причин. И я старался передать своим игрокам такое же чувство. Не уверен, что они испытывают к России те же самые чувства, что и я, но я старался. Приезжая в Россию, я не только становлюсь счастливее, но и чувствую себя лучше — может быть, именно поэтому я в России чуть лучше тренирую.

— Вы можете стать вторым тренером в истории, после Душана Ивковича, которому удалось победить и в Евролиге, и в Еврокубке. — Пока мы не победили, даже не хочу об этом говорить. Мы подготовимся ко второй игре точно так же, как готовились к этой — тихо, скромно, с голодными глазами и с желанием стать лучшей версией себя. Но сейчас мы ещё не победили, и Ивкович такой пока один. Можно лучше я кое-что отмечу сам?

— Конечно. — Я обычно никогда так не делаю, но в этот раз чувствую, что обязан. Перед началом игры я увидел предматчевое шоу, оно получилось традиционным для России. И я был просто поражён. Когда русские доходят до искусства, до танца и до красоты презентации, это так великолепно. Кто бы ни делал то шоу, оно было незабываемым. Я на Бродвее таких не видел! Так что я сегодня победил дважды — не только в баскетбол, но и в смысле визуального наслаждения. Отлично (говорит по-русски. — Прим. «Чемпионата»)!