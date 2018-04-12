«Локо» сыграет с «Дарушшафакой» в Стамбуле во втором матче финала Еврокубка

Но для этого «Локомотиву» нужно будет провести работу над ошибками.

Первая игра финальной серии Еврокубка должна была завершаться победой «Локомотива», но «Дарушшафака» смогла отыграть пять очков за 22 секунды и одолела краснодарцев в овертайме. Чтобы такого не произошло во втором матче, Саше Обрадовичу придётся поломать голову над тем, что ему нужно исправить в игре своей команды. «Чемпионат» тоже пытается разобраться с тем, на что красно-зелёные должны обратить внимание в первую очередь.

Очки второго шанса

Сложилась парадоксальная ситуация, при которой «Локо» в пух и прах разнёс турецкую команду на щитах, но не извлёк из этого достаточную выгоду. Если в первой половине доминирование в чужой «краске» принесло краснодарцам 14 очков второго шанса, то за последующие 25 минут игрового времени они смогли отметиться лишь двумя. При этом подборы в нападении никуда не делись, более того, хозяева даже прибавили в этом компоненте — в какой-то момент число подборов на чужой половине превысило количество подборов на собственном щите. Обычно такое преимущество в трёхсекундной зоне обезоруживает оппонента, но «Дарушшафака» не уставала защищаться.

Форвард «Локо» Павел Антипов ещё перед началом финальной серии говорил, что у турков парадоксальная команда, которая может непрерывно обороняться целую минуту, а потом прибежать в нападение и, не переводя дух, тут же пальнуть из-за дуги. В первом матче примерно это и происходило.

Использование подборов на щите соперника — это первое и главное, на что нужно обратить внимание во второй игре. Кроме очевидной выгоды, это ещё и не позволит туркам ловить «Локо» на медленном возвращении в защиту.

Потеря концентрации

Прописная истина о том, что доигрывать матч нужно до конца, начинает работать инфернальным образом, когда игрой соперника управляет Дэвид Блатт . Если вы читали превью этой серии, то, наверное, помните, что мы предупреждали об опасности расслабиться и тут же потерять всё. Дословно:

«Дежурные фразы тренеров абсолютно всех уровней про то, что команда должна быть сфокусирована на протяжении всего матча, в этом случае обретают дополнительную значимость. Когда-то ЦСКА поплатился финалом Евролиги за то, что слишком рано расслабился в поединке с Блаттом; совсем недавно «Бавария» поплатилась за то же самое, отдав туркам выездной матч после «+23» по ходу игры».

Так что в концовке, когда «Дарушшафака» начинает прибавлять, подпустить её близко — это не только начать играть с огнём, но и отдать сопернику психологическое преимущество. А что бывает, когда у турецкой команды оно есть, можно было наблюдать в овертайме первого матча с «Локомотивом».

Скотти Уилбекин в первом матче против лучшей защиты Еврокубка набрал 24 очка, хотя Саша Обрадович на пресс-конференции отметил, что, по его мнению, с MVPтурнира по большей части справлялись. Но, кажется, здесь подходит словосочетание «пытались справляться». Это правда, «Локомотив» нельзя упрекнуть в том, что команда не уделила особое внимание Уилбекину: на нём и сдваивались, и страивались, и выталкивали за трёхочковую дугу, и пытались держать от получения — насколько это возможно, конечно. Но разыгрывающий «Дарушшафаки» всё равно лез напролом и нередко доводил дело до конца. А если не доводил, то собирал на себе фолы, которых к концу матча набралось целых семь. Или раздавал вот такие передачи, после которых забить уже проще, чем промахнуться.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Еврокубка.

Это он подтягивал свою команду в решающие минуты. Это он приковывал к себе такое внимание защитников, что «Локо» приходилось освобождать другие зоны, в которые с удовольствием отправлялись партнёры Уилбекина. Это, в конце концов, он попал трёху, которая сравняла счёт за секунды до конца основного времени.

Самое главное для краснодарцев — держать Уилбекина так, чтобы от этого не страдала остальная защита; выпускать кого-то со свежими ногами персонально под плеймейкера; встречать того ещё выше. Марди Коллинс один раз встретил Уилбекина у центральной линии, и тот сразу потерял мяч.

Усталость лидеров в концовке

В качестве одной из причин, почему Дмитрий Кулагин в конце матча стал совершать больше ошибок, Саша Обрадович привёл усталость — защитник только-только оправился от травмы, пропустил несколько матчей и на какое-то время выбыл из тренировочного процесса. При этом сыграл больше 32 минут.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Еврокубка.

Но дело не только в Диме. В составе «Локо» совсем не вышел Евгений Бабурин , 27 секунд на паркете провёл Станислав Ильницкий , Ивлев сыграл 2:16, Хвостов — 5:17. В то же время Коллинс и Лэйси по минутам на паркете установили сезонные рекорды. Ротация «Локо» в концовке заключалась лишь в сменах Лэйси и Рэгланда: Тревор выходил защищаться, Джо — нападать.

В таких условиях команда, которая задействует больше игроков, имеет преимущество. И чем ближе концовка, тем более явно это преимущество проявляется. Можно долго сокрушаться по поводу травмы Райана Брокхоффа, но даже без него у краснодарцев были хорошие шансы на победу. И они ещё есть — надо лишь распределить нагрузку между лидерами и «скамейкой».