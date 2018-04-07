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«Рязань» победила «Химик» и сократила отставание от «Арарата»
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«Рязань» победила «Химик» и сократила отставание от «Арарата» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Рязань» обыграла «Химик» в матче первенства России в группе «Центр» ПФЛ — 1:0. Рязанцы сократили отставание от лидирующего «Арарата» до 10 очков.
Первенство России
Группа «Центр»
18-й тур  "Строгино" (Москва) — «Зоркий» (Красногорск) — 1:0 (0:0)
Гол: Погорелов, 78.
"Сокол" (Саратов) — «Сатурн» (Раменское) — 0:3 (0:2)
Голы: Зубков, 10 (0:1). Бор, 26 (0:2). Корж, 82 (0:3).
Удаление: Шпитальный, 86.
"Металлург" (Липецк) — "Энергомаш" (Белгород) — 1:1 (1:1)
Голы: Фасхутдинов, 3 (0:1). Ахвледиани, 25 (1:1).
"Химик" (Новомосковск) — «Рязань» — 0:1 (0:0)
Гол: Маричев, 59.
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