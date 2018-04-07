«Рязань» победила «Химик» и сократила отставание от «Арарата»

«Рязань» обыграла «Химик» в матче первенства России в группе «Центр» ПФЛ — 1:0. Рязанцы сократили отставание от лидирующего «Арарата» до 10 очков.

Первенство России

Группа «Центр»

18-й тур "Строгино" (Москва) — «Зоркий» (Красногорск) — 1:0 (0:0)

Гол: Погорелов, 78.

"Сокол" (Саратов) — «Сатурн» (Раменское) — 0:3 (0:2)

Голы: Зубков, 10 (0:1). Бор, 26 (0:2). Корж, 82 (0:3).

Удаление: Шпитальный, 86.

Голы: Фасхутдинов, 3 (0:1). Ахвледиани, 25 (1:1).

"Химик" (Новомосковск) — «Рязань» — 0:1 (0:0)

Гол: Маричев, 59.