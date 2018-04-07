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«Бавария» обыграла «Аугсбург» и досрочно стала чемпионом Германии
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«Бавария» обыграла «Аугсбург» и досрочно стала чемпионом Германии 

Советский спорт 1 час назад
В составе победителей отличились Корентен Толиссо, Хамес Родригес, Арьен Роббен и Сандро Вагнер. «Аугсбург» забил единственный мяч благодаря автоголу Никласа Зюле.
Благодаря этой победе «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. У команды в активе 72 очка после 29 игр. Для команды это 28-й чемпионский титул в истории и шестой подряд. «Аугсбург» с 36 очками занимает десятое место.
В следующем туре «Бавария» примет «Боруссию» (Менхенгладбах), а «Аугсбург» на выезде сыграет с «Вольфсбургом».
Чемпионат Германии Бундеслига 29-й тур  «Аугсбург» — «Бавария» — 1:4  Голы: Зюле, 18, в свои ворота — Толиссо, 32, Родригес, 38, Роббен, 62, Вагнер, 87  «Аугсбург»: Хитц, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Грегорич (Моравек, 80), Ку Чжа Чол, Каюби, Хедира, Кордова (Рихтер, 63), Байер, Шмид.
«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Боатенг, Рафинья, Бернат (Рибери, 82), Толиссо, Киммих, Родригес (Мартинес, 64), Руди, Роббен (Мюллер, 83), Вагнер.
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