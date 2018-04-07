​«Чувствуется ностальгия». Бердыев вернулся на «Центральный» и выдал лучший матч 

«Рубин» добился важнейшей победы над «Ахматом» (3:2) и все еще сохраняет шансы на выход в Лигу Европы. Спортивный обозреватель «Казанского репортера», как и еще 3 тысячи человек, мокнул на «Центральном», но чувствовал удовлетворение. Спортивная суббота в Казани началась с самого утра. Сначала всех журналистов пригласили на «Казань-Арену». Надо было отчитаться о том, что с многострадальным газоном все в порядке и к чемпионату мира поле точно будет в идеальном состоянии. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов играючи справился с поставленной задачей. Поле зеленое и выглядит явно лучше, чем после матча со «Спартаком», но «Рубин» на него не пустят до конца мая. ВОЗВРАЩЕНИЕ История с возвращением на «Центральный» действительно весьма занимательная. Мне это напомнило ситуацию с самолетами Конкорд. Инженеры совершили гениальное — разогнали пассажирский самолет до сверхзвуковой скорости! Но в итоге их полеты прекратили — слишком дорого. Человечество сделало сознательный шаг назад. Здесь тоже самое. Болельщики, в большинстве своем, были рады возвращению на «Центральный»! В глубине души каждый понимает, что «Казань-Арена» так и не стала родной. Огромный суперсовременный стадион ментально не подходит «Рубину». Между ними нет химии, и каждый это чувствует. Возможно, она появится со временем, но смотреть на 3 тысячи зрителей в чаше 45-тысячной арены — просто мучение. Эти вечно закрытые парковки, дикий шмон на входе, километры непонятного пространства, обходы и замки на заборах… То ли дело «Центральный»! До него всегда легко добраться. Здесь намолено! Здесь были и чемпионства и поражения и «Барселона». Здесь было все! «Рубин» поприветствовал родной стадион странным подарком. Уже на 18-й секунде «Ахмат» вышел вперед. Митришев забил самый быстрый гол нынешнего сезона. После такого начала в голову лезли странные мысли. Кто-то предлагал немедленно уйти домой, кто-то хотел выпить водки, а кто-то начал свистеть. Бердыев не понимал, что происходит. Еще 15 минут казанцы пребывали в прострации, но потом мяч стал чаще приходить к Ивелину Попову и дело пошло. Болгарин здорово «кормил» пасами Азмуна, но до поры до времени иранец никак не мог выйти на ударную позицию. НОВЫЙ ДОМИНГЕС? Быстрый гол сыграл с «Ахматом» злую шутку. После него грозненцы сразу отдали мяч «Рубину», а когда у казанцев наладился пас, то пошли моменты. На 49-й минуте Азмун шикарно скинул мяч на Попова — 1:1. На 63-й иранец в своем фирменном стиле взмыл в штрафной над всеми игроками и головой вогнал мяч в ворота — 2:1 и дело пошло. В прежние годы Бердыев бы приказал закрыться, но нынешний «Рубин» хочет атаковать, что похвально. Буквально тут же снова сработала связка Азмун-Попов. Гол в итоге записали на болгарина, но надо признать, что Ивелин касался мяча, находясь в офсайде. Если бы он не трогал его, то автором гола стал бы Азмун. Стоит признать, что нынешний Попов — это 99 процентов атаки «Рубина». Арендное соглашение действует всего лишь до конца сезона, поэтому менеджерам срочно нужно что-то придумать. Болельщики уже сравнивают болгарина с Алехандро Домингесом, который сводил с ума болельщиков своими голами, передачами и дриблингом. СТАРАЯ БОЛЕЗНЬСтранно, но для нынешнего «Рубина» даже 3:1 не комфортная фора. На последних минутах все едва не превратилось в катастрофу. На 88-й минуте Митришев сделал счет 3:2. «Ахмат» бросился на финальный штурм, но порыв гостей сбил… выбежавший на поле болельщик «Рубина»! Не вполне адекватный парень прорвался на поле, пробежал мимо скамейки хозяев и попался в руки стюарду. Может быть в клубе выпишут этому болельщику премию?«Рубин» всего в трех очках от такого нужного шестого места. К тому же впереди очный матч с «Уфой». Михаил Галактионов, главный тренер «Ахмата»: — Победа «Рубина» была закономерна. Он выглядел лучше и целостнее нас во всех компонентах игры. Игра в атаке у нас сегодня не получилась. Курбан Бердыев, главный тренер «Рубина»: — Тяжелая победа. Есть удовлетворение от игры, за исключением последних минут, когда начали играть на удержание. — Как сыграл Олег Кузьмин? — Хорошо. Мы его долго ждали. — Что с Могилевцем? — Он жаловался еще в перерыве, но мы попросили сыграть его, сколько сможет. У нас просто нет замен на этой позиции. Жемалетдинов, Подберезкин и Камболов трамированы. — Каковы впечатления от возвращения на «Центральный»? — Это родной стадион. Чувствуется некая ностальгия. Надеюсь, что так будет и на «Казань Арене». Рубин — Ахмат (Грозный) — 3:2 (0:1). 7 апреля 2018. Казань. Центральный стадион. Судья — Матюнин (Москва). Голы: Попов, 49; Азмун, 63; Попов, 70 — Митришев, 1, 86. Рубин: Джанаев (в), Кузьмин, Гранат, Навас, Сорокин, Кудряшов (Устинов, 84), Коновалов, Могилевец (Карадениз, 67), Нобоа, Попов, Азмун (Шекари, 77). Ахмат: Городов (в), Мохаммади, Родолфо, Анхель, Семёнов, Уциев (к), Исмаэл (Бериша, 81), Иванов (Балай, 72), Швец, Митришев, Мбенг (Роши, 66). Предупреждения: Семёнов, 10; Кузьмин, 23; Мохаммади; 55; Анхель, 62; Сорокин, 82. Роман Октябрев.