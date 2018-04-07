Дзюдоистка Костенко стала серебряным призёром этапа Гран-при в Турции

Россиянка Валентина Костенко выиграла серебряную медаль на этапе Гран-при по дзюдо в Анталье (Турция). В финале в весовой категории до 63 кг Костенко уступила австрийке Магдалене Крссаковой.

Костенко вышла в полуфинал как победительница группы С. В схватке за выход в финал россиянка одолела Бушру Катипоглу из Турции, которая позднее через утешительные бои завоевала бронзу. Также бронзовым призёром стала бразильянка Алексия Кастильос.

Также в этой весовой категории Россию представляла Камила Бадурова. В финале группы А она уступила Крссаковой и получила право бороться за бронзу в утешительных поединках. Но и здесь Бадурову постигла неудача — в первой же схватке она проиграла бразильянке Янке Паскоалино.