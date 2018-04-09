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ФК «Ростов» проиграл на выезде «Локомотиву»
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ФК «Ростов» проиграл на выезде «Локомотиву» 

АиФ Ростов 32 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшийся 8 апреля в Москве матч 25-го тура РФПЛ завершился со счетом 1:0 в пользу «Локомотива».
Гол в ворот ростовчан забил на 47-й минуте встречи нападающий столичной команды Джефферсон Фарфан.
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин, комментируя итоги матча, заявил журналистам: «Игрой в обороне доволен, до гола уж точно. Игрой в атаке — наоборот, это худший матч при мне с этой точки зрения. Впереди принимали, мягко говоря, не самые правильные решения».
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