ФК «Ростов» проиграл на выезде «Локомотиву»

Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшийся 8 апреля в Москве матч 25-го тура РФПЛ завершился со счетом 1:0 в пользу «Локомотива».

Гол в ворот ростовчан забил на 47-й минуте встречи нападающий столичной команды Джефферсон Фарфан