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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт»
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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Дортмундская «Боруссия» победила «Штутгарт» в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Хозяева вышли вперёд на 38-й минуте благодаря голу полузащитника Кристиана Пулишича. Во втором тайме забитыми мячами отличились нападающий Миши Батшуайи и хавбек Максимилиан Филипп.
«Боруссия», набрав 51 очко, занимает 3-е место в турнирной таблице немецкого первенства. «Штутгарт» (38) располагается на 9-й строчке.
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