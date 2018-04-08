Дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт»

Дортмундская «Боруссия» победила «Штутгарт» в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Хозяева вышли вперёд на 38-й минуте благодаря голу полузащитника Кристиана Пулишича . Во втором тайме забитыми мячами отличились нападающий Миши Батшуайи и хавбек Максимилиан Филипп

«Боруссия», набрав 51 очко, занимает 3-е место в турнирной таблице немецкого первенства. «Штутгарт» (38) располагается на 9-й строчке.