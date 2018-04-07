Шатов расплакался на скамейке запасных после замены

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов расплакался после замены на 79-й минуте в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом»

27-летний хавбек уходил на скамейку под овации болельщиков санкт-петербургского клуба, прихрамывая и держась за колено. Вместо него на поле вышел Роман Шишкин

Отметим, что Шатов стал автором первого гола в поединке с «Зенитом», отличившись на 22-й минуте. Болельщики сине-бело-голубых, несмотря на пропущенный мяч в свои ворота, встретили гол полузащитника аплодисментами.