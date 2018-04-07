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Шатов расплакался на скамейке запасных после замены
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Шатов расплакался на скамейке запасных после замены 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов расплакался после замены на 79-й минуте в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
27-летний хавбек уходил на скамейку под овации болельщиков санкт-петербургского клуба, прихрамывая и держась за колено. Вместо него на поле вышел Роман Шишкин.
Отметим, что Шатов стал автором первого гола в поединке с «Зенитом», отличившись на 22-й минуте. Болельщики сине-бело-голубых, несмотря на пропущенный мяч в свои ворота, встретили гол полузащитника аплодисментами.
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