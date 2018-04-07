РФПЛ. 25-й тур. «Зенит» дома проиграл «Краснодару» 

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Андрей Тихонов: "После матча со "Спартаком" "Крылья" подустали"

"Оренбург" победил "Химки", "Волгарь" и "Сибирь" сыграли вничью

Власти Крыма могут выкупить у ФИФА права на фан-зоны чемпионата мира-2018