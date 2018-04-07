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РФПЛ. 25-й тур. «Зенит» дома проиграл «Краснодару»
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РФПЛ. 25-й тур. «Зенит» дома проиграл «Краснодару» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
На субботу, 7 апреля, запланированы четыре матча 25-го тура чемпионата России. «СКА-Хабаровск» дома уступил «Амкару», «Рубин» победил «Ахмат».
СКА-ХАБАРОВСК (Хабаровск) — АМКАР (Пермь) — 0:2 (0:1) Голы: Рязанцев, 45+1 (0:1). Костюков, 90+2 (0:2). «СКА-Хабаровск»: Криворучко, Черевко (Казанков, 81), Эдиев, Димидко, Аделейе, Наваловский, Кабутов, Никифоров (Маркович, 70), Карасев (Федотов, 81), Канунников, Секульски. «Амкар»: Нигматуллин, Идову, Конде, Огуде, Сиваков, Занев (Мельников, 66), Гащенков, Гол (Эззатоллахи, 64), Рязанцев (Костюков, 69), Комолов, Оланаре. Удаление: Кабутов, 56. Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Хатуев (Грозный), Лунев (Новосибирск). 7 апреля. Хабаровск. Стадион «им. Ленина».
СКА-Хабаровск — Амкар
РУБИН (Казань)  — АХМАТ (Грозный) — 3:2 (0:1) Голы: Митришев, 1 (0:1). Попов, 49 (1:1). Азмун, 63 (2:1). Попов, 71 (3:1). Митришев, 86 (3:2). «Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов (Устинов, 84), Могилевец (Гекдениз, 67), Коновалов, Нобоа, Попов, Азмун (Шекари, 77). «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади, Швец, Иванов (Балай, 72), Исмаэл (Бериша, 81), Митришев, Мбенг (Роши, 66). Предупреждения: Семенов, 10. Кузьмин, 22. Мохаммади, 55. Анхель, 62. Сорокин, 82. Гекдениз, 90+4. Судьи: МАТЮНИН (Москва), Петросян (Бронницы), Богданов (Верея). 7 апреля. Казань. Стадион «Центральный».
Рубин — Ахмат
ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) — КРАСНОДАР — 1:2 (1:1) Голы: Шатов, 22 (0:1). Ерохин, 33 (1:1). Классон, 88 (1:2). "Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Жирков, Оздоев (Кузяев, 72), Паредес, Ерохин, Ригони (Полоз, 83), Заболотный (Панюков, 58), Дриусси. «Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Шатов (Шишкин, 79), Мамаев (Жоаузинью, 86), Перейра (Вандерсон Масиэл, 71), Смолов, Классон. Предупреждения: Паредес, 63. Мамаев, 82. Мевля, 85. Смолов, 90+1. Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Сафьян, Чельцов (оба Москва). 7 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 47306 зрителей.
Зенит — Краснодар
"Арсенал" — «Уфа»
Арсенал Т — Уфа  Турнирная таблица и календарь чемпионата России
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