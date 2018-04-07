Ещё
«Зенит» на своем поле проиграл «Краснодару»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» на своем поле проиграл «Краснодару» 

LiveSport.Ru 57 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
В рамках 25-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» дома уступил «Краснодару» — 1:2 (1:1).
На 22-й минуте Маурисио Перейра из глубины сделал заброс к штрафной, последовала скидка на Олега Шатова, который в касание пробил точно в дальний угол.
Спустя 11 минут Себастьян Дриусси разогнал атаку хозяев и сделал передачу в штрафную на Александра Ерохин, тот качнул Кристиана Рамиреса и пробил из-под Андреаса Гранквиста — мяч через рикошет влетел в ворота.
Победу краснодарцам в на 88-й минуте матча принес Виктор Классон.
«Зенит», имея в активе 42 очка, опустился на пятое место в таблице чемпионата. «Краснодар» набрал 44 очка и поднялся на четвертую позицию.
Для «быков» этот матч стал первым под руководством Мурада Мусаева, который возглавил команду в понедельник, сменив в должности Игоря Шалимова.
LiveSport.Ru: последние новости
Тульский «Арсенал» и «Уфа» объявили стартовые составы «Ювентус» обыграл «Беневенто», Дибала оформил хет-трик «Милан» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 8 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
«Краснодар» на выезде обыграл «Зенит»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Глушаков получил подарок от Буффона
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение