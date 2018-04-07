«Зенит» на своем поле проиграл «Краснодару»

В рамках 25-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» дома уступил «Краснодару» — 1:2 (1:1).

На 22-й минуте Маурисио Перейра из глубины сделал заброс к штрафной, последовала скидка на Олега Шатова , который в касание пробил точно в дальний угол.

Победу краснодарцам в на 88-й минуте матча принес Виктор Классон

«Зенит», имея в активе 42 очка, опустился на пятое место в таблице чемпионата. «Краснодар» набрал 44 очка и поднялся на четвертую позицию.