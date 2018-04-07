Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Герту»

«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Герту» в матче 29-го тура чемпионата Германии. В других играх «Вольфсбург» одолел «Фрайбург», а «Кельн» и «Майнц» сыграли вничью и занимают 17-е и 16-е место в таблице.

Напомним, что сегодня «Бавария» оформила 28-й чемпионский титул за пять туров до конца сезона, обыграв «Аугсбург» (4:1).

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29-й тур "Боруссия" М — «Герта» — 2:1 (0:1)

Голы: Калу, 40 (0:1). Азар, 75 (1:1). Азар, 79 — с пенальти (2:1).

"Кельн" — «Майнц» — 1:1 (1:0)

Голы: Хектор, 7 (1:0). Де Бласис, 50 (1:1).

"Фрайбург" — «Вольфсбург» — 0:2 (0:1)

Голы: Дидави, 2 (0:1). Дидави, 83 (0:2).

Нереализованный пенальти: Петерсен, 90+4 (вратарь).