Подмосковные базы к ЧМ для команд из Аргентины и Португалии будут готовы через 2 недели

Основные работы уже завершены на базах в городе Бронницы и поселке Кратово в Подмосковье, где будут жить и тренироваться команды из Аргентины и Португалии, участвующие в чемпионате мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Сейчас в активной стадии ведутся работы по благоустройству, основные завершены еще в 2017 году. Мы сдаем эти базы в ближайшие две недели. В рамках организационного комитета проводятся не только работы по подготовке и реконструкции тренировочных площадок, но и сопутствующие мероприятия: приведение в соответствие наших муниципалитетов, работы по устройству прилегающих территорий, по созданию пешеходных зон, скверов, парков», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков

Он отметил, что большая работа проводится с администрацией, переводятся все меню ресторанов на иностранный язык для каждой сборной. Власти региона ждут большое количество болельщиков, которые следуют за своей командой.

«Наша задача — создать для них максимально комфортные условия, чтобы они, приехав в Московскую область, чувствовали себя как дома. Вместе с этим мы также разрабатываем туристическую навигацию, благодаря которой болельщики смогут выбрать, что им посетить в свободное время, пока их команда находится на тренировке», — добавил министр.

Аргентинцы выбрали базу в Бронницах, где расположена историческая спортивная школы имени Сыроежкина. В гостинице центра был осуществлен ремонт номерного фонда, на этажах появились баннеры и фотографии с изображениями футболистов, оборудована зона отдыха на 70 человек, осуществлена модернизация системы безопасности и вентиляции. Кроме того, на базе возведен новый административно-бытовой комплекс, который в дальнейшем будет готов принимать новую спортивную школу с современной инфраструктурой.

База в поселке Кратово была приведена в соответствие с требованиями сборной команды Португалии. Потом этот комплекс будет использован как наследие главного спортивного события 2018 года. Здесь планируется принимать в дальнейшем не только футболистов, но и бадминтонистов, есть план по развитию этой территории как тренировочной базы борцов и, возможно, тяжелой атлетики.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».