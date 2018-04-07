Новоуренгойцы раскатали «Ямальскую лыжню»

Более пятисот жителей газовой столицы собрались в субботу на лыжной базе «Кристалл», чтобы приобщиться к здоровому образу жизни и испытать свои силы в гонке на заданную дистанцию. Погода оказалась в этот день благосклонной к спортсменам: было минус 15 и солнечно.

Первыми «Ямальскую лыжню» опробовали дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них наиболее ценным было не только успешное

преодоление четырёхсот метров по заснеженной тундре, но и ощущение своего единства с другими. Именно поэтому все немногочисленные участники особенного заезда светились от радости, а «золотой» призёр, 11-летний ученик школы «Поддержка» Женя Козубица, вставший на лыжи в первый раз в жизни, свои восторженные эмоции выразил одним словом: «Отлично!».

Следом те же 400 метров проехали девчонки и мальчишки 6–8 лет. Лучшими в этой возрастной категории оказались Карина Паршина и Илья

Кутлужанин. По словам восьмилетнего Ильи, он бегает на лыжах почти два года, и за это время много раз занимал первую ступень пьедестала почёта. Трасса показалась юному спортсмену хорошо подготовленной и совсем не сложной.

— Подъёмы были совсем небольшие, а со спусков я просто катился, безо всяких трамплинов. Бежать было легко! — подытожил чемпион.

По традиции в гонке участвовали VIP-персоны: руководители крупных городских предприятий и чиновники. Для них организаторы предусмотрели

дистанцию длиной 2018 километров. Остальные возрастные группы бежали два, три, пять и десять километров.

Самой многочисленной категорией заезда оказались школьники 9–13 лет: по словам организаторов, зарегистрировано 74 участника этого возраста.