«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев предложил вариант для ставки на матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Ставка: победа «Тандер» с форой «+8» с коэффициентом 1.62. ««ОКС» ещё не обеспечили себе место в плей-офф, поэтому Уэстбрук и партнёры обязаны проявить волю и выдать максимальную самоотдачу. «Хьюстон» хоть и не предоставляет отдых свои лидерам, но всё равно действует не на полную катушку. В любом случае в головах игроков «Рокетс» сидят мысли о первой строчке в таблице, поэтому для Майка Д’Антони сейчас важнее сохранить здоровье исполнителей к матчам на вылет.

Исходя из более высокой мотивации гостей, прогнозируем успех «Оклахомы», но с докупкой форы до «+8». Как бы ни старались Уэстбрук, Джордж и Энтони система нападения «Хьюстона» выглядит гораздо более эффективной, нежели атака «Тандер». В нынешнем чемпионаты коллективы обменялись победами на паркете «ОКС» и следует заметить, что в выигрышном для «Рокетс» сражении гости реализовали более половины трёшек. Зато, когда у Хардена с партнёрами полетело из-за дуги с вполне ожидаемым процентом, «Оклахома» в упорной борьбе добилась виктории.

Козыри «Рокетс» Билли Доновану не перекрыть, но он и не пытается, ведь «Тандер» обладают своими сильными сторонами, и от их использования будет зависеть результат в предстоящей битве. Джордж с Уэстбруком готовы качественно защищаться, если потребует ситуация, а их статус не позволит Хардену пробить 20 штрафных за вечер. Адамс с Капелой являются сопоставимыми фигурами, а от Энтони требуется всего лишь выпрямить руки. Вполне вероятно, что «ОКС» и уступят, но ставка подразумевает отчаянное сражение гостей до финального свистка и стремление любой ценой добиться победы», — отметил Прокофьев. Старт встречи — 8 апреля в 3:30 мск.