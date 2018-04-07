Комбаров поболеет за Хабиба 

"Спартак" прибыл в Махачкалу за день до матча 25-го тура против «Анжи». Вечером красно-белые заселились в гостиницу «Метрополь», расположенную на окраине города на берегу Каспийского моря. Футболисты утром тренировались в Тарасовке, вечер субботы будет посвящен отдыху.
Защитник Дмитрий Комбаров сообщил, что обязательно поболеет за Хабиба Нурмагомедова, бой которого ориентировочно начнется в 5-6 утра по московскому времени в воскресенье.
Напомним, в Москве остались полузащитник Фернанду и защитник Андрей Ещенко. У бразильца — дисквалификация, а россиянин травмирован.
Игра «Анжи» — «Спартак» состоится 8 апреля, начало в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).
Спартак в Махачкале, прибытие. Автобус яркий pic.twitter.com/QMS0PlpsgZ
— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 7 апреля 2018 г.