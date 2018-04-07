«Бавария» разгромила «Аугсбург» и в 6-й раз подряд стала чемпионом ФРГ по футболу

В турнирной таблице «Бавария» набрала 72 очка, став окончательно недосягаемой для ближайшего преследователя — клуба «Шальке», в активе которого 52 балла.