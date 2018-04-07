У Шатова травма передней четырехглавой мышцы, он пройдёт обследование 

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ ответил на вопрос по поводу травмы полузащитника Олега Шатова.
27-летний хавбек в концовке матча уходил на замену, прихрамывая и держась за колено. На скамейке Шатов расплакался.
«Пока не знаю, что Шатов плакал. У него травма передней четырехглавой мышцы. Если мышца забилась, то ничего страшного. Только углубленное обследование покажет серьёзность травмы», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.