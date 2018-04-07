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У Шатова травма передней четырехглавой мышцы, он пройдёт обследование
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У Шатова травма передней четырехглавой мышцы, он пройдёт обследование 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ ответил на вопрос по поводу травмы полузащитника Олега Шатова.
27-летний хавбек в концовке матча уходил на замену, прихрамывая и держась за колено. На скамейке Шатов расплакался.
«Пока не знаю, что Шатов плакал. У него травма передней четырехглавой мышцы. Если мышца забилась, то ничего страшного. Только углубленное обследование покажет серьёзность травмы», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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 Ещё 6 источников 
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