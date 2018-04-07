В матче 31-го тура чемпионата Италии «Рома» принимает «Фиорентину».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Фиорентина
Алисон Бекер • Перес Бруно • Манолас Костас • Фасио Федерико • Жуан Жезус • Наингголан Раджа • Гоналон Максим • Стротман Кевин • Дефрель Грегоре • Джеко Эдин • Эль-Шаарави Стефан
Запасные: Коларов Александар • Де Росси Даниэле • Лобонц Богдан • Флоренци Алессандро • Сильва Хонатан • Скорупски Лукаш • Капрадосси Элио • Пеллегрини Лоренцо • Шик Патрик • Герсон Сантос
Спортьелло Марко • Лорини Венсан • Песселья Херман • Уго Витор • Бираги Кристиано • Бенасси Марко • Дабо Брайан • Верету Жордан • Сапонара Риккардо • Симеоне Джованни • Эйссерик Валентин
Запасные: Соттил Рикардо • Фальчинелли Диего • Кристофоро Себастьян • Оливера Максимильяно • Дронговски Бартломей • Гаспар Бруну • Ло Фасо Симоне • Диаш Жиль • Христов Петко • Миленкович Никола • Черофолини Микеле
07 апреля. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
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