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«Рома» — «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Рома» — «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 31-го тура чемпионата Италии «Рома» принимает «Фиорентину».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Фиорентина
Алисон БекерПерес Бруно • Манолас Костас • Фасио Федерико • Жуан Жезус • Наингголан Раджа • Гоналон МаксимСтротман КевинДефрель Грегоре • Джеко Эдин • Эль-Шаарави Стефан
Запасные: Коларов Александар • Де Росси Даниэле • Лобонц БогданФлоренци Алессандро • Сильва Хонатан • Скорупски Лукаш • Капрадосси Элио • Пеллегрини Лоренцо • Шик Патрик • Герсон Сантос
Спортьелло МаркоЛорини ВенсанПесселья Херман • Уго Витор • Бираги Кристиано • Бенасси МаркоДабо Брайан • Верету Жордан • Сапонара Риккардо • Симеоне Джованни • Эйссерик Валентин
Запасные: Соттил Рикардо • Фальчинелли ДиегоКристофоро Себастьян • Оливера Максимильяно • Дронговски Бартломей • Гаспар Бруну • Ло Фасо Симоне • Диаш Жиль • Христов Петко • Миленкович Никола • Черофолини Микеле
07 апреля. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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