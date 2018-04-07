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Сергей Семак: «Игбун — один из лучших в „Уфе“, но он не готов на сто процентов»
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Сергей Семак: «Игбун — один из лучших в „Уфе“, но он не готов на сто процентов» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак перед гостевым матчем 25-го тура чемпионата России против «Арсенала» рассказал о готовности Сильвестра Игбуна и объяснил результативность Ивана Пауревича. Также специалист отметил, что команда не думает о шестом месте и попадании в еврокубки.
— Шестое место? Это все на бумаге, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Семак. — Любая игра нашей весенней части проходила очень напряженно. В любои игре мы стараемся побеждать и набирать очки. Иногда получается, иногда нет. Мы идем от игры к игре, и каждый раз пытаемся играть, как можем, как готовы на сегодняшний день.
— Игбун сыграл в прошлом матче. насколько он сегодня готов?
— Сложно набирать форму ведь он много пропустил — два месяца. Это чувствуется, это видно. Это очень важный для нас игрок, и надеемся он наберет оптимальную форму и сможет выходить в стартовом составе. По уровню Игбун — один из лучших в нашей команде, но на сегодняшний день он не готов на сто процентов.
— Результативность Пауревича — четыре гола в четырех играх — стала для вас неожиданностью?
— Да, неожиданно. Хотя у него и в первой части чемпионата у него были моменты. Он активно подключается. Так сложились обстоятельства: тогда не получалось, а сейчас нет. Не столь важно кто именно забивает. Главное, что вся команда забивает. Вообще хочется, чтобы каждый футболист рос.
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