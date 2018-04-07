Радимов: Черчесов обязан посмотреть на Шатова — это футболист уровня сборной

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями после поражения петербургской команды в матче 25-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Желаю здоровья Шатову. Он лишний раз доказал, что в этом году пришёлся бы «Зениту» ко двору. Люди, которые забивают, нужны «Зениту», и это сам Манчини сказал. Шатов — футболист уровня сборной, и лишний раз это доказано. Не знаю, травма это или просто эмоции от забитого гола, но Олега надо поздравить с хорошей игрой. Думаю, Черчесов обязан посмотреть — это футболист уровня сборной. Что касается борьбы за чемпионство, то, думаю, «Зенит» потерял все шансы. Он может бороться только за Лигу чемпионов. «Краснодар» с новым тренером и тремя набранными очками тоже вполне может побороться за Лигу чемпионов. Чемпионат после этого матча ожидается более интересным. «Зенит», конечно, сегодня был гораздо ближе к победе в первом тайме. Это объективно и честно, и Манчини прав, говоря, что было не забито очень много мячей. Во втором тайме была другая игра, и более объективным результатом была бы ничья. Мне даже показалось, что в конце команды на это согласились. Но мастерство некоторых игроков «Краснодара» предопределило результат.