Ещё
Радимов: Черчесов обязан посмотреть на Шатова — это футболист уровня сборной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Радимов: Черчесов обязан посмотреть на Шатова — это футболист уровня сборной 

Чемпионат.com 16 минут назад
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями после поражения петербургской команды в матче 25-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2).
«Желаю здоровья Шатову. Он лишний раз доказал, что в этом году пришёлся бы «Зениту» ко двору. Люди, которые забивают, нужны «Зениту», и это сам Манчини сказал. Шатов — футболист уровня сборной, и лишний раз это доказано. Не знаю, травма это или просто эмоции от забитого гола, но Олега надо поздравить с хорошей игрой. Думаю, Черчесов обязан посмотреть — это футболист уровня сборной. Что касается борьбы за чемпионство, то, думаю, «Зенит» потерял все шансы. Он может бороться только за Лигу чемпионов. «Краснодар» с новым тренером и тремя набранными очками тоже вполне может побороться за Лигу чемпионов. Чемпионат после этого матча ожидается более интересным. «Зенит», конечно, сегодня был гораздо ближе к победе в первом тайме. Это объективно и честно, и Манчини прав, говоря, что было не забито очень много мячей. Во втором тайме была другая игра, и более объективным результатом была бы ничья. Мне даже показалось, что в конце команды на это согласились. Но мастерство некоторых игроков «Краснодара» предопределило результат.
Мне уход Шатова с поля напомнил сцену из фильма «Легенда № 17», когда весь стадион аплодировал Харламову. Или вспомните недавний матч в Турине, когда вся арена встала и аплодировала Криштиану Роналду за его забитый мяч, перед этим освистывая его. Я думаю, за такие моменты мы и любим футбол», — сказал Радимов в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Шатов расплакался на скамейке запасных после замены «Арсенал» (Тула) — «Уфа»: команды определились со стартовыми составами Гулявцев, Мартемьянов или Гатиятулин — тренер года в КХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
«Краснодар» на выезде обыграл «Зенит»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Глушаков получил подарок от Буффона
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение