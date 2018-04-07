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Роберто Манчини: Хочу работать в клубе, где ко мне прислушиваются, а не просто покупают одного, второго, третьего
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Роберто Манчини: Хочу работать в клубе, где ко мне прислушиваются, а не просто покупают одного, второго, третьего 

Советский спорт 1 час назад
— Я хочу работать с людьми, которые советуются со мной, прислушиваются ко мне. А не покупают просто одного, второго, третьего, четвертого без моего мнения и желания.
Я хочу работать в команде, где менеджеры советуются со мной: я говорю, что хочу взять в команду Илью (указывает на переводчика — Прим.ред.), и нужно, чтобы в команду пришел Илья, а не Антон (указывает на пресс-атташе — Прим.ред.). Если будет так, я готов строить команду. Вы понимаете меня? — передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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