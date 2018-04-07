Семак: «Я очень рад, что команда забивает, нужно продолжать двигаться в этом направлении»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Наш Футбол».

— Один из важнейших матчей на данном этапе, потому что команда борется за шестое место. В перспективе это быть может и попадание в Лигу Европы. Какова готовность вашего клуба на сегодняшнюю минуту, на сегодняшний день?

— Я думаю, что это исключительно на бумаге важность матча смотрится совсем по-другому. Что касается нашей игры в весенней части, любой матч проходил напряженно. В любой игре мы стараемся побеждать и набирать очки. Иногда получается, иногда — нет. В любом случае мы идем от игры к игре, и в каждой встрече пытаемся играть так, как можем, как готовы на сегодняшний день.

— Если говорить об игроках, которые выздоравливали в последнее время, Игбун в прошлом матче сыграл какое-то время, сегодня он насколько готов?

— Конечно, сложно набирать форму. Он достаточно много пропустил, практически два месяца. Это чувствуется и видно. Это очень важный для нас игрок. Мы надеемся, что он наберет оптимальную форму и сможет выходить в стартовом составе. Понятно, что по уровню и возможностям этот футболист один из лучших в нашей команде, он усилит нашу игру, но на сегодняшний день он не готов на 100%, поэтому он не в стартовом составе.

— То что Пауревич в последнее время так часто забивает, 4 гола в последних четырех матчах, это такой ваш тренерский ход, к которому вы долго шли и разрабатывали его, или для это тоже немного неожиданная такая результативность?

— Я думаю, неожиданно, хотя в первой части чемпионата у него было много моментов, что мы и требуем, и просим. Поэтому так сложилась, наверное, ситуация, что там не забивал, а тут смог забить. А в целом команда неплохо играет, активно, возникают момент. Думаю, он в этот раз забил, и в другой раз забьет кто-то другой. Не столь важно, кто забивает. Я очень рад, что команда забивает, нужно продолжать двигаться в этом направлении, забивать, реализовывать моменты. Хочется, чтобы каждый футболист рос и играл как можно лучше.