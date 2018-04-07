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Хайнкес поздравил Анчелотти с чемпионством «Баварии» в Бундеслиге
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Хайнкес поздравил Анчелотти с чемпионством «Баварии» в Бундеслиге 

RT на русском 7 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес после досрочной победы клуба в чемпионате Германии поздравил Карло Анчелотти, который начинал сезон-2017/18 в команде, но был уволен в сентябре 2017 года.
«Тренер несёт ответственность в долгосрочной основе, но главные герои — это футболисты. Они проделали выдающуюся работу. Хочу сказать большое спасибо Карло Анчелотти, он отличный тренер», — цитирует Хайнкеса Kicker.
Ранее сообщалось, что «Бавария» шестой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу.
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