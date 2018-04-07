«Бернли» переиграл «Уотфорд», «Лестер» уступил «Ньюкаслу» 

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Бернли» на выезде обыграл «Уотфорд» со счетом 2:1. В составе «бордовых» отличились нападающий Сэм Воукс и полузащитник Джек Корк.
У хозяев гол забил хавбек Роберто Перейра.
В параллельной игре «Лестер» уступил «Ньюкаслу» (1:2) и три встречи завершились вничью: «Борнмут» — «Кристал Пэлас» (2:2), «Брайтон» — «Хаддерсфилд» (1:1), «Вест Бромвич» — «Суонси» (1:1).
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33-й тур "Борнмут" — «Кристал Пэлас» — 2:2 (0:0)
Голы: Миливоевич, 47 (0:1). Муссе, 65 (1:1). Заа, 75 (1:2). Кинг, 89 (2:2).
"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, С. Кук, Фрэнсис, Гослинг, Л. Кук (Сермен, 80), Дефо, Фрэйзер, Уилсон (Кинг, 62), Пью (Муссе, 63).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Кабай, Макартур, Миливоевич, Лофтус-Чик, Ван-Биссака, Таунсенд, Заа.
Предупреждения: Гослинг, 78. Фрэнсис, 82. Томкинс, 90+3.
Судья: Мосс.
7 апреля. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).
"Брайтон" — «Хаддерсфилд» — 1:1 (1:1)
Голы: Лессль, 29 — в свои ворота (1:0). Мунье, 33 (1:1).
"Брайтон": Райан, Бонг, Даффи, Скелотто, Данк, Гросс (Каяль, 76), Преппер, Стивенс, Марч, Маррей (Ульоа, 67), Искиэрдо.
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Биллинг, 80), Муй, Притчард, ван Ла Парра (Кванер, 90), Инс (Депуатр, 90+3), Мунье.
Предупреждение: Даффи, 58.
Удаление: Преппер (Брайтон & Хоув), 74.
Судья: Тэйлор.
7 апреля. Брайтон. Стадион Falmer Stadium.
"Вест Бромвич" — «Суонси» — 1:1 (0:0)
Голы: Родригес, 54 (1:0). Абрахам, 75 (1:1).
"Вест Бромвич": Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Ливермор, Родригес (Крыховяк, 83), Рондон, Филлипс, Макклин.
"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн (Бартли, 46), Моусон, Кинг (Дайер, 61), Кэрролл, Клукас, Айю (Ки Сон Ен, 85), Абрахам.
Предупреждения: Брант, 50. Клукас, 58. Филлипс, 88. Макклин, 90+2. Бартли, 90+2.
Судья: Ист.
7 апреля. Вест Бромвич. Стадион The Hawthorns.
"Лестер" — «Ньюкасл» — 1:2 (0:1)
Голы: Шелви, 18 (0:1). Перес, 75 (0:2). Варди, 84 (1:2).
"Лестер": Шмайхель, Симпсон (Окадзаки, 57), Морган, Магуайр, Чилвелл, Адриэн Силва, Иборра (Чудхури, 42), Олбрайтон, Варди, Махрез, Диабате (Грэй, 77).
"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди (Атсу, 64), Йедлин, Диаме (Хэйден, 81), Ритчи, Шелви, Гэйл (Хоселу, 70), Перес.
Предупреждения: Ласкеллес, 21. Магуайр, 21. Гэйл, 53. Ритчи, 55.
Судья: Аттуэлл.
7 апреля. Лестер. Стадион King Power Stadium.
"Уотфорд" — «Бернли» — 1:2 (0:0)
Голы: Перейра, 61 (1:0). Воукс, 70 (1:1). Корк, 73 (1:2).
"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль, Янмат (Окака Чука, 76), Кико Фемения, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре (Каррильо, 85), Хьюз (Ришарлисон, 85), Дини.
"Бернли": Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Леннон (Хендрик, 81), Вуд, Барнс, Нкуду (Воукс, 70).
Предупреждения: Нкуду, 33. Дукуре, 56. Лоутон, 90+1. Окака Чука, 90+3.
Судья: Тирни.
7 апреля. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.
Турнирная таблица чемпионата Англии