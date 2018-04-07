Прогнозы на НБА. Ставки на матчи Сан-Антонио — Портленд, Хьюстон — Оклахома

«Спёрс» одолеют «Портленд» от «-3», «Тандер» не уступят крупно «Рокетс» — в «Большом куше».

По итогам прошедшего выпуска банк рубрики потерял минимальное количество фишек и до сих пор находится не в лучшем состоянии. На этот раз автора подвели действующие чемпионы, уступившие на выезде боевой «Индиане». Уже с первых минут поединка судьи дали понять, что баскетболистам «Уорриорз» придётся тяжеловато, так как позволяли «Пэйсерс» периодически открыто бить по рукам соперников. Дюрант и Грин несколько раз откровенно психовали, и игра «Голден Стэйт» приобрела нервозный характер. Хозяева грамотно использовали предоставленный шанс и уверенно разобрались с оппонентами. Учитывая прогноз на данную встречу, забавно, что Богданович, совершивший 13 бросков с игры и ни одного с линии штрафных, набрал больше очков, чем КД, исполнивший в поле 23 попытки и 9 со статичного положения.

В другой выбранной встрече «Наггетс», от которых требовалась победа с форой «-2,5», принимали в родных стенах «Тимбервулвз». Перед поединком поползли слухи, что Батлер может вернуться после травмы и помочь гостям, но на радость рубрике этого не произошло. Напряжение матча сказалось, и в действиях обоих коллективов ощущалось волнение за результат. Тренеры решили полностью довериться стартовым пятёркам, но из всех лидеров лишь Таунс реализовал более половины собственных бросков. Однако «Денверу» удалось вырвать необходимую викторию, чему слегка подсобили арбитры. Отдельной похвалы заслуживает Девин Харрис, набравший со скамейки 20 очков, а это всего лишь на 5 баллов меньше, чем все резервисты в двух командах вместе взятые. Таким образом, в банке содержится 41 182 фишки.

Ставка № 1 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.61/2.48, фора (-4) за 1.95. Тоталы — хозяева (103,5) за 1.93, гости (99,5) за 1.87, общий (202,5) за 1.95. Выбор — победа «Спёрс» с форой «-3» с коэффициентом 1.78 Ставка — 3000 фишек (возможная прибыль — 2340 фишек). Ближайшей ночью состоится целая серия разборок в западной конференции, и начнём со встречи «Спёрс» и «Трэйл Блэйзерс». Коллектив Поповича стоит на грани катастрофы, ведь «Сан-Антонио» приучили целое поколение болельщиков наблюдать за ними в плей-офф, однако ситуация в турнирной таблице обострилась до предела. У «Портленда» дела идут лучше, Лиллард радуется рождению ребёнка, а команда спокойно готовится к играм на вылет. Вряд ли планы гостей ограничиваются участием лишь в первом раунде, поэтому нет сомнений, что Терри Стоттс и руководство организации решили заглянуть в будущее. В предыдущих сезонах «Трэйл Блэйзерс» без шансов вылетали от «Уорриорз», а теперь появилась возможность избежать данную серию или отсрочить. Если в НБА коллективы спокойно сливают чемпионат ради драфта, то почему бы «Портленду» не опуститься не четвёртую строчку для, теоретически, более удобного соперника? А календарь и нынешняя форма «Юты» подходят для операции идеально. Разумеется, парни Терри Стоттса не будут откровенно сдавать матч, но этого и не нужно. «Спёрс» мотивированы до предела, недавно разобрались дома даже с «Рокетс» и отдадут все силы для победы. Всё-таки, сложно поверить, что банда Поповича пролетит мимо плей-офф. Даже без Леонарда состав «Сан-Антонио» вполне конкурентный на уровне практически всех команд ассоциации. Мюррей и Андерсон продолжают прогрессировать, действуя в защите всё лучше и лучше, а из ветеранов хоть и сыпется песок, но «Спёрс» всегда отличились умением беречь здоровье возрастных баскетболистов. Олдридж продолжит качественно выполнять свою работу и разбираться под кольцом с любыми оппонентами. Может и Лиллард решит пропустить ещё одну битву, чтобы не напрягаться лишний раз и подтвердить теорию о желании занять четвёртую строчку. В целом, хозяевам некуда отступать и, прижатые к стенке «шпоры», после пары неудач сделают необходимые выводы и добудут победу.

Ставка № 2 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.41/3.14, фора (-6) за 1.96. Тоталы — хозяева (112,5) за 1.95, гости (106,5) за 1.92, общий (218,5) за 1.95. Выбор — победа «Тандер» с форой «+8» с коэффициентом 1.62 Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 1240 фишек). «Тандер», уступившие в четырёх из пяти последних поединках, отправляются в гости к победителю регулярного чемпионата и находятся под большим давлением. «ОКС» ещё не обеспечили себе место в плей-офф, поэтому Уэстбрук и партнёры обязаны проявить волю и выдать максимальную самоотдачу. «Хьюстон» хоть и не предоставляет отдых свои лидерам, но всё равно действует не на полную катушку. В любом случае в головах игроков «Рокетс» сидят мысли о первой строчке в таблице, поэтому для Майка Д’Антони сейчас важнее сохранить здоровье исполнителей к матчам на вылет. Исходя из более высокой мотивации гостей, прогнозируем успех «Оклахомы», но с докупкой форы до «+8».

Как бы ни старались Уэстбрук, Джордж и Энтони система нападения «Хьюстона» выглядит гораздо более эффективной, нежели атака «Тандер». Билли Донован всё ещё не разобрался в головоломке с тремя неизвестными, а Кармело вдобавок проводит худший сезон в карьере. Но не зря же некоторые баскетболисты обладают звёздным статусом, ведь именно они должны проявлять себя в самые важные мгновения. В нынешнем чемпионаты коллективы обменялись победами на паркете «ОКС» и следует заметить, что в выигрышном для «Рокетс» сражении гости реализовали более половины трёшек. Зато, когда у Хардена с партнёрами полетело из-за дуги с вполне ожидаемым процентом, «Оклахома» в упорной борьбе добилась виктории. Козыри «Рокетс» Билли Доновану не перекрыть, но он и не пытается, ведь «Тандер» обладают своими сильными сторонами, и от их использования будет зависеть результат в предстоящей битве. Джордж с Уэстбруком готовы качественно защищаться, если потребует ситуация, а их статус не позволит Хардену пробить 20 штрафных за вечер. Адамс с Капелой являются сопоставимыми фигурами, а от Энтони требуется всего лишь выпрямить руки. Вполне вероятно, что «ОКС» и уступят, но ставка подразумевает отчаянное сражение гостей до финального свистка и стремление любой ценой добиться победы. Итого: сделано 2 ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 36 182 фишки.