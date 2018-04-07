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Сергей Семак: «Была не содержательная игра от „Уфы“ в матче с „Арсеналом“, мы можем лучше»
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Сергей Семак: «Была не содержательная игра от „Уфы“ в матче с „Арсеналом“, мы можем лучше» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после матча 25-го тура чемпионата России против «Арсенала» (1:2) отметил, что его команда играла неплохо до забитого гола. Специалист также добавил, что получилась равная встреча.
— Смогли достаточно быстро сравнять счет, мы играли неплохо до того момента пока не забили, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Семак. — Надо играть активней, возможность для этого есть. Периодами мы прижимались к воротам, позволяя сопернику делать много фланговых передач. В целом равная игра, счет мог быть разным, мы могли брать очки, но, к сожалению, не получилось. Будем готовиться к следующему матчу.
Почему после забитого гола менее активно идем в атаку? Я думаю это связано с психологией. Когда нужно сравнивать счет, ты идешь вперед, а при равном счете темп сбавляется, происходит передышка. Я думаю, что с этим связано затишье. Тут психологический вопрос. Сегодня была не такая содержательная игра с нашей стороны, как в прошлых матчах, мы можем играть лучше.
Два поражения подряд? Опасений нет, мы работаем. Настраиваемся на каждую игру. Обидные поражения, но нам нужно продолжать работать и двигаться дальше.
Арсенал Т — Уфа
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