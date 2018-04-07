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Игонин: «Сезон для „Зенита“ полностью провален»
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Игонин: «Сезон для „Зенита“ полностью провален» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о сезоне клуба из Санкт-Петербурга после домашнего поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Сезон для «Зенита» полностью провален. Были надежды об успешности этого сезона, но после поражения от «Краснодара», можно сказать, что «Зенит» провалился. Самое обидное, что это очередной сезон неудач. Мы возлагали надежды на то, что руководство справится с поставленной задачей.
Манчини не тренер, а менеджер. А менеджеру нужен необходимый состав для достижения результатов здесь и сейчас. Предоставили ему этот состав или нет, судить не нам. Но при наличии такого коллектива он почему-то не смог или просто не захотел выжать результат. С таким составом в чемпионате можно было идти в лидерах», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.
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