Капитан сборной Австрии, победившей Россию в матче Кубка Дэвиса в группе I, Штефан Кубек не скрывал восхищения своей командой и в частности Юргеном Мельцером, который принес два очка — в паре и решающей одиночке.
— Конечно, я не ожидал такого результата, — сказал Кубек. — Я очень удивлен и очень горд своей командой. Было очень важно выиграть первый матч. И наши ребята просто невероятно сыграли в паре. И Юрген вернулся на корт спустя всего 30 минут и снова сыграл здорово.
Но самое главное, что мы оставались едины, как команда. Я уже, наверное, раз 20 или 30 повторил, как я горжусь своей командой и своими парнями.
Мы принципиально обсудили вчера вечером, возможен ли вариант, что Юрген сыграет не только в паре, но и в одиночке. Решили посмотреть, как пойдет парная комбинация и как он будет себя чувствовать. По завершении парного матча я подошел к нему прямо на корте, спросил, готов ли он играть, он решительно ответил: «Да!», и этого было более, чем достаточно. (Мария НИКУЛАШКИНА)