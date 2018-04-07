Капитан сборной Австрии — о победе над Россией: «Раз 30 уже повторил, что горжусь своей командой»

Капитан сборной Австрии, победившей Россию в матче Кубка Дэвиса в группе I, Штефан Кубек не скрывал восхищения своей командой и в частности Юргеном Мельцером , который принес два очка — в паре и решающей одиночке.

— Конечно, я не ожидал такого результата, — сказал Кубек. — Я очень удивлен и очень горд своей командой. Было очень важно выиграть первый матч. И наши ребята просто невероятно сыграли в паре. И Юрген вернулся на корт спустя всего 30 минут и снова сыграл здорово.

Но самое главное, что мы оставались едины, как команда. Я уже, наверное, раз 20 или 30 повторил, как я горжусь своей командой и своими парнями.