Билеты на игру «Урала» со «Спартаком» распродали всего за четыре дня

Сегодня был продан последний билет на матч 26-го тура чемпионата России по футболу между «Уралом» «Спартаком» . Болельщики раскупили билеты всего за четыре дня. Ранее мы сообщали, что в первые часы продаж сайт футбольной команды не выдержал нагрузки.

«Сейчас остались билеты, зарезервированные клубом под коллективные заявки и спонсорские обязательства. Билеты продавались на все трибуны, всего на матче ожидаем более 30 тысяч болельщиков», — цитирует городской портал екатеринбург.рф пресс-атташе футбольной команды Никиту Медведевского.

К предстоящему матчу приурочили официальное открытие «Екатеринбург Арены». Ранее, на обновлённом стадионе уже состоялась тестовая игра. Мы подробно рассказывали о ней. Мнение болельщиков, которые побывали на новой арене, можете прочитать здесь.

ФК «Урал» примет чемпионов России у себя дома 15 апреля. В ближайшем туре, 8-го числа, «Урал» сыграет на выезде с клубом «Тосно».